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13:12, 8 марта 2021 года

Реконструкция спорткомплекса на стадионе Ленина в Орле должна завершиться в 2021 году

За время «заморозки» чего там только не планировалось сделать. Но будет – универсальный спортивный комплекс с трибунами, местом для комментаторов и кабинетом для взятия допинг-проб. На стройке побывала съёмочная группа ГТРК «Орел».


Сейчас на объекте работают порядка 50 человек ежедневно. Строители завершают монтаж внутренних инженерных сетей. Они практически подошли к чистовой отделке помещения. Параллельно ведется закупка технологического оборудования. Спорткомплекс запланирован как универсальный. Он и трансформируется под определенный вид спорта и примет сразу несколько.

Алексей Лыженков, прораб: «Основное большое поле делится на три, то есть можно заниматься тремя видами спорта. Также предусмотрено зонированное освещение - на проведение соревнований, для видеосъемки, а также тренировочные режимы».

С хорошим светом зрители спортивных турниров - для них установят трибуны на 300 мест - не упустят ни одной важной детали. Помогать болельщикам должны будут комментаторы. Для них предусмотрен просторный кабинет. Также в спорткомплексе запланирован первый в Орловской области кабинет для взятия допинг-проб.

В новом спорткомплексе предусмотрены условия и для инклюзивных спортсменов. Примерно через месяц будет установлен лифт. А полную сдачу объекта планируют в ноябре 2021 года. Преображение спорткомплекса стало возможным благодаря региональному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Общая стоимость строительства - 221 млн. рублей.


Анастасия Дорохова
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