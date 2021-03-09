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21:00, 8 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Сегодня мы вместе с волонтерами скажем женщинам-героиням спасибо за мирное небо.



- Их называют героями в белых халатах. Мы пообщались с той, кто каждый день делает шаг за черту. Для нас главный инфекционист области сняла защитную маску.



- Они вдохновляют на подвиги и творчество. Мы расскажем о женщинах - в красках.



- Милым, любимым, дорогим. Все самые теплые слова сегодня - для вас!



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Вести-Орёл



