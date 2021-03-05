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19:34, 5 марта 2021 года

В Орле букеты проверили на безопасность

В преддверии 8 марта стихийные рынки с тюльпанами и мимозами - едва ли не на каждом шагу. Но имеются ли у продавцов соответствующие документы? Их наличие вместе с сотрудниками Россельхознадзора сегодня проверяла корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.


Перед Международным женским днем у продавцов цветов - усиленный режим работы. Цветы продаются не только в специализированных магазинах, но и на самодельных прилавках, и на капотах автомобилей. Задача - подарить дамам весеннее настроение. Однако многие не подозревают, что красивый букет может быть опасным!

Евгений Зорькин, старший госинспектор отдела внутреннего карантина растений управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «В букете могут быть трипсы. Они отогреваются, переходят на комнатные растения и поедают растения на подоконнике».

Накануне 8 марта специалисты Россельхознадзора - частые гости на цветочных рынках. Проверяют документы. На тюльпаны, привезенные из других регионов, у продавцов должны быть карантинные сертификаты.

Евгений Зорькин, старший госинспектор отдела внутреннего карантина растений управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «В карантинном сертификате должно быть указано, что продукция безопасна, что там нет вредителей, болезней, то есть эта продукция безопасна для нашей природы».

Стараясь избежать штрафа, многие торговцы говорят: цветы выращиваем сами, поэтому документов нет. Однако разводить тюльпаны «подпольно», не уведомив об этом Россельхознадзор, запрещено.

Если у продавцов не оказалось соответствующих документов, придется заплатить штраф - от 200 до 500 рублей, что примерно равно стоимости небольшого букета тюльпанов.


Юлия Сабельникова
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