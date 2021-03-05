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21:20, 5 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Они тоже - в зоне риска. Сегодня в Орле вакцинировали продавцов и кассиров торговых центров.



- Уже год они помогают. Волонтерский проект «Мы вместе» подводит итоги и открывает новые горизонты.



- Букет должен быть не только красивым, но и безопасным. Сегодня мы отправились в самый яркий и ароматный рейд вместе с сотрудниками Россельхознадзора.



- Комедия о семейных отношениях и, конечно, о любви. «Пара из будущего» - на большом экране.



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