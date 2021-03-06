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11:34, 6 марта 2021 года

В Орловской области зарегистрировано 85 случаев коронавируса

В России обнародовали суточную статистику заболеваемости COVID-19.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего за период пандемии в регионе заразилось 30 769 орловцев.

На данный момент в области борются с болезнью 2 365 человек. За сутки выписано 122 жителя региона, всего – 27 949. Количество смертей от новой болезни – 455, накануне зафиксировано 3 летальных исхода. 
 
Суточная заболеваемость в стране – 11 022, всего – 4 312 181. Накануне выздоровело – 15 027, за время пандемии – 3 900 348. За сутки скончался 441 человек, общее число летальных исходов – 88 726. На лечении остаются 323 107 заболевших.
 
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф



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