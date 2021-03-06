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12:46, 6 марта 2021 года Стали известны подробности спасения собаки и человека из полыньи в Орле ЧП произошло на реке Оке 4 марта.







Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, вечером 4 марта, около половины восьмого, житель города Орла отправился на прогулку со своей собакой в районе железнодорожного моста через реку Оку. Внимание животного привлекли утки, и собака выбежала на лед реки. Подтаявший за день на солнце лед провалился под собакой и человеком , поспешившим ей на помощь. Первыми на помощь пришли работники РЖД, охранявшие мост. Они бросили мужчине спасательный круг с веревкой и вызвали спасателей. Как только тревожное сообщение поступило в службу спасения, незамедлительно к месту было направлено отделение 3-й пожарно-спасательной части, спасатели областной поисково-спасательной службы и медики.

Пожарные как можно ближе подошли к провалившемуся, соблюдая дистанцию, чтобы и самим не оказаться в воде. Оценив обстановку, начальник караула ПСЧ-3 лейтенант внутренней службы Алексей Гончаров принял решение дальше самостоятельно выдвинуться на помощь мужчине.

Пожарные как можно ближе подошли к провалившемуся, соблюдая дистанцию, чтобы и самим не оказаться в воде. Оценив обстановку,принял решение дальше самостоятельно выдвинуться на помощь мужчине. «Я взял на себя такую ответственность, потому что понимал, что лед непрочный и подвергать опасности своих ребят я не могу. Взяв веревку и спасательный круг, я пошел. Чем ближе подходил к мужчине, тем сильнее трескался лед. Остаток пути пришлось преодолеть ползком», – пояснил Алексей.

Алексея страховали его коллеги Дмитрий Волк, Андрей Полячков и Юрий Гавричев. Лёд пружинил и норовил разломаться, над ним было уже сантиметров 10-15 ледяной воды. Первой Алексей Гончаров вытащил из полыньи собаку. Мужчину вытащить оказалось гораздо сложнее: он зацепился за кромку льда. «В какой-то момент лед начал проваливаться и я понял, что именно сейчас надо постараться вытянуть человека из воды», – вспоминает Алексей Гончаров. Алексей изо всех сил схватил мужчину и вытащил его на лед. Коллеги Гончарова с помощью веревки начали их оттаскивать от полыньи.

Спасенного мужчину нужно было доставить в теплое помещение. Охранники моста предложили свою сторожку. С большим трудом всем удалось подняться на вершину склона в тепло, так как на спасенном и пожарном была мокрая одежда и боёвка. Здесь пожарные и спасатели оказали мужчине первую помощь, а затем предали медикам, которые доставили его в лечебное учреждение.

Сотрудники МЧС просят орловцев соблюдать осторожность у водоёмов. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области



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Орловское Информбюро



