В Орле разрешили проезд по пер. Маслозаводскому

Об этом заявил градоначальник областной столицы Юрий Парахин.

Мэр Орла опубликовал сообщение в социальных сетях, где рассказал о ходе дорожных работ по Маслозаводскому переулку. По словам Парахина, самый проблемный участок, – на повороте, возле АЗС – отремонтирован. Также здесь восстановлена дорога на других наиболее пострадавших от температурных качелей участках.



Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Сейчас дорога всё ещё далека от совершенства, но в качестве временной меры – достойный результат. Работы завершены на настоящий момент. Проезд разрешён».



Как особо подчеркнул глава городской администрации, комплексная реконструкция переулка Маслозаводского запланирована на текущий год. В планах работ замена не только дорожного полотна, но и воздушной подушки, которая, по словам Парахина, сильно износилась.

