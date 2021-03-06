суббота 6.03.2021 19:28:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:37, 6 марта 2021 года

В Орле разрешили проезд по пер. Маслозаводскому

Об этом заявил градоначальник областной столицы Юрий Парахин.


Мэр Орла опубликовал сообщение в социальных сетях, где рассказал о ходе дорожных работ по Маслозаводскому переулку. По словам Парахина, самый проблемный участок, – на повороте, возле АЗС – отремонтирован. Также здесь восстановлена дорога на других наиболее пострадавших от температурных качелей участках.
 
 
 
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Сейчас дорога всё ещё далека от совершенства, но в качестве временной меры – достойный результат. Работы завершены на настоящий момент. Проезд разрешён».
 
Как особо подчеркнул глава городской администрации, комплексная реконструкция переулка Маслозаводского запланирована на текущий год. В планах работ замена не только дорожного полотна, но и воздушной подушки, которая, по словам Парахина, сильно износилась.
 
Фото с личной страницы Юрия Парахина в «Вконтакте»



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.