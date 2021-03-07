В Орловской области зарегистрирован 81 случай коронавируса

В России обнародовали суточную статистику заболеваемости COVID-19.

На данный момент в области борются с болезнью 2 326 человек. За сутки выписано 118 жителей региона, всего – 28 067. Количество смертей от новой болезни – 457, накануне зафиксировано 2 летальных исхода.



Суточная заболеваемость в стране – 10 595, всего – 4 322 776. Накануне выздоровело – 11 576, за время пандемии – 3 911 924. За сутки скончалось 368 человек, общее число летальных исходов – 89 094. На лечении остаются 321 758 заболевших.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф