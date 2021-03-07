В Орловской области зарегистрирован 81 случай коронавируса

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11:04, 7 марта 2021 года
В Орловской области зарегистрирован 81 случай коронавирусаВ России обнародовали суточную статистику заболеваемости COVID-19.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 марта, за последние сутки в Орловской области выявлен 81 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего за период пандемии в регионе заразилось 30 850 орловцев.
На данный момент в области борются с болезнью 2 326 человек. За сутки выписано 118 жителей региона, всего – 28 067. Количество смертей от новой болезни – 457, накануне зафиксировано 2 летальных исхода.
Суточная заболеваемость в стране – 10 595, всего – 4 322 776. Накануне выздоровело – 11 576, за время пандемии – 3 911 924. За сутки скончалось 368 человек, общее число летальных исходов – 89 094. На лечении остаются 321 758 заболевших.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро