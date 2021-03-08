В Орловской области зарегистрировано 83 случая коронавируса

В России обнародовали суточную статистику заболеваемости COVID-19.

На данный момент в области борются с болезнью 2 310 человек. За сутки выписано 97 жителей региона, всего – 28 164. Количество смертей от новой болезни – 459, накануне зафиксировано 2 летальных исхода.



Суточная заболеваемость в стране – 10 253, всего – 4 333 029. Накануне выздоровело – 10 322, за время пандемии – 3 922 246. За сутки скончалось 379 человек, общее число летальных исходов – 89 473. На лечении остаются 321 310 заболевших.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф