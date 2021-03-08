В Орловской области зарегистрировано 83 случая коронавируса

|
|Главная » Новости
10:54, 8 марта 2021 года
В Орловской области зарегистрировано 83 случая коронавирусаВ России обнародовали суточную статистику заболеваемости COVID-19.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 8 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 83 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего за период пандемии в регионе заразилось 30 933 орловца.
На данный момент в области борются с болезнью 2 310 человек. За сутки выписано 97 жителей региона, всего – 28 164. Количество смертей от новой болезни – 459, накануне зафиксировано 2 летальных исхода.
Суточная заболеваемость в стране – 10 253, всего – 4 333 029. Накануне выздоровело – 10 322, за время пандемии – 3 922 246. За сутки скончалось 379 человек, общее число летальных исходов – 89 473. На лечении остаются 321 310 заболевших.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро