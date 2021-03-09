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21:22, 8 марта 2021 года

В праздничный день на улице Бурова в Орле сгорела квартира

Возгорание произошло на 10 этаже.


Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сигнал о возгорании в многоэтажном доме поступил в службу спасения в 15 часов 26 минут восьмого марта. По сообщениям очевидцев горела двухкомнатная квартира в пятом подъезде на десятом этаже в доме №30 по улице Бурова. С огнем боролись специалисты трёх пожарно-спасательных частей Орла.

По предварительным данным в огне погиб мужчина и пострадала женщина. 

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните 01 или 101.

Видео: Город Орел | Орловчане ВКонтакте



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