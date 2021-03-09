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10:34, 9 марта 2021 года 79 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Орловской области В России обнародовали суточную статистику заболеваемости COVID-19.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 79 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего за период пандемии в регионе заразилось 31 012 орловцев.



На данный момент в области борются с болезнью 2 294 человека. За сутки выписано 93 жителя региона, всего – 28 257. Количество смертей от новой болезни – 461, накануне зафиксировано 2 летальных исхода.



Суточная заболеваемость в стране – 9445, всего – 4 342 474. Накануне выздоровело – 9 931, за время пандемии – 3 932 177. За сутки скончалось 336 человек, общее число летальных исходов – 89 809. На лечении остаются 320 488 заболевших.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



