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11:36, 9 марта 2021 года Орловцев приглашают на турнир по бадминтону К участию приглашаются юные спортсмены не старше 19 лет.





Первенство Орловской области по бадминтону состоятся 13 и 14 марта на площадке Легкоатлетического манежа. На кону – медали и грамоты, а также возможность принять участие в Первенстве России, которое пройдет в Орле с 30 марта по 4 апреля.





Анастасия Дорохова



