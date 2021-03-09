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11:42, 9 марта 2021 года

О безопасности - с помощью красок, картона и клея

В орловском управлении МЧС подвели итоги традиционного конкурса декоративно-прикладного творчества и рисунка «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности».


В читальном зале библиотеки им. Бунина разместили около 500 работ детей со всех уголков области. В конкурсе приняли участие воспитанники детских садов, школ, учреждений дополнительного образования в возрасте от 7 до 18 лет. Жюри пришлось нелегко - работы яркие, талантливые и что самое главное, ярко отражают главную мысль этого конкурса. Они демонстрируют нюансы работы пожарных, рассказывают о том, чем может обернуться шалость с огнем, напоминают, куда нужно обращаться за помощью в случае ЧП.


Мария Семак
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