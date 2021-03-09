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12:20, 9 марта 2021 года Орловцам предлагают увидеть подлинные снимки обороны Севастополя В этом году исполнится 80 лет с начала героической обороны Севастополя. 250 дней город не сдавался врагу и яростно сражался, показав всему миру пример мужества и героизма. В Орле, в выставочном центре открылась экспозиция московского Мультимедиа Арт-музея. Там представлена эта драматическая страница истории - в фотографиях самых известных военных корреспондентов времен Великой Отечественной войны.





В Орле представлены работы выдающихся корреспондентов Евгения Халдея, Ивана Шагина, Бориса Шейнина, но в основе экспозиции фотографии Владислава Микоши, несомненного мастера живописных кадров. Благодаря им, мы смогли оценить и понять историю захваченного, но не сломленного фашистами города.



На снимках севастопольские дети помогают строить уличные баррикады, гигантский взрыв от немецкой суперпушки «Дора», героические моряки поднимаются в атаку, которая для многих из них станет последней в жизни. Самые известные фотографии военного корреспондента и оператора Владислава Микоши документальны, они сняты во время боевых рейдов, атак и налетов вражеской авиации, но судьба хранила автора и, по счастью, ему удалось не только выжить, но и прожить долгую, счастливую жизнь.



Виктор Будаговский, методист выставочного центра: «После войны он продолжал работать оператором, также стал режиссером, его кинохроники вошли во многие знаменитые фильмы, такие как «Оборона Севастополя», «Черноморцы», «Героический Севастополь». Фотоработы были во всех книгах, посвященных Великой Отечественной войне, к сожалению, во многих его авторство не подписывали».

Эти фотографии давно признаны классикой военного репортажа. Это самые пронзительные свидетельства того времени. Разрушенный непрерывными атаками с моря и воздуха Севастополь продолжал сражаться до лета 1942 года. Представлена и портретная не постановочная съемка. Самый известный снимок - 25-летняя снайпер Людмила Павличенко.



Выставка дополнена морской формой матросов и офицеров того времени.



В героической обороне Севастополя участвовали и тысячи наших земляков, установить точно, сколько их было, теперь невозможно. Безвозвратные боевые потери наших войск за полгода составили 156 тысяч. Но многие имена защитников Севастополя к счастью давно и хорошо известны. Среди них орловцы Иван Дубинин и Иван Машкарин.



Константин Грамматчиков, руководитель орловского отделения исторического общества «Царьград»: «Мы знаем наиболее известные фамилии, кто был удостоен каких-то наград, а безымянные, кто погиб в 41-42 году, не известны. Но они – герои».

В 1944 году Севастополь был освобожден, и снимки стали частью трагической истории подвига и документальным свидетельством того, как в бессмертие ушли роты и полки советских воинов и моряков, девизом которых в те дни стало «Умираю, но не сдаюсь!».





Эва Стасюлевич



