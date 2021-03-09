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12:32, 9 марта 2021 года Орловским онкопациентам помогает специально созданный фонд «Содействие» Фонд помощи больным с онкологией и их семьям был создан чуть больше года назад. О том, как работает фонд, и что уже успели сделать за год, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала президент благотворительного фонда «Содействие» Татьяна Пономарева.





Прошел год с момента основания фонда помощи больным с онкологией и их семьям. Уже можно подводить первые итоги. Что вы успели сделать, и не помешала ли пандемия?

- Да, действительно, мы чуть раньше, в конце января, зарегистрировались и уже успели провести встречу по стратегическому планированию, и планов у нас было целое громадьё. Но тут случилась пандемия, и нам пришлось очень быстро перестраиваться. Мы пошли от потребности наших онкопациентов в связи с изменением ситуации. У людей было очень сложное психоэмоциональное состояние, связанное с тем, что выходить нельзя. Онкопациенты. в основном, люди пожилого возраста, и тут к страхам, связанным с самим заболеванием, с возможность возникновения рецидива, вдруг еще случилась и пандемия, которая сковала их в каком-то узком пространстве, и нам нужно было находить какие-то способы, для того чтобы их поддержать. Первое, что мы запустили, это «Открытый диалог», то есть информационная телефонная линия, на которой работали наши волонтеры. Волонтеры стали обзванивать людей и узнавать о том, что волнует пациентов. Мы группировали проблемы и отправляли в соответствующие инстанции, с целью организовать обратную связь. Затем мы поняли, что нужна информационная поддержка и подключили наших онковолонтеров и провели обучающие тренинги. За каждым волонтером были закреплены наши подопечные. При анализе проблем мы поняли, что онкобольным нужна помощь в их доставке до медицинских учреждений и обратно, минуя общественный транспорт. Отсюда появилась программа «Социальное такси». Это важное направление, и мы помогаем не только жителям города Орла, но и районов.



Я знаю, что вы освоили Интернет-пространство.

- Мы вынуждены были уйти в Интернет-пространство, мы организовали больше семи встреч с интересными людьми, с профессионалами, с врачами узких специализаций. У людей была возможность задавать вопросы и получать ответы.



Медицинское сообщество поддерживает вас?

- Врачебное сообщество очень поддерживает. Я могу сказать, что мы заключили соглашение о сотрудничестве с Орловским онкологическим диспансером, главврач диспансера вошел в попечительский совет, завотделением общей онкологии вошел в правление нашего фонда. На сайте онкодиспансера есть целый раздел, который посвящен нашему фонду. Помимо этого врачи общаются в свое личное время как волонтеры - выступают в нашем фонде и общаются с нашими подопечными.



А можете привести конкретные примеры помощи?

- Я могу привести такой случай. Мужчине, который проживает в Ливнах, в областной больнице был поставлен диагноз - рак четвертой стадии, и было дано направление для консультации в онкодиспансер. Родственники в этот же день попытались попасть в онкдиспансер, но там - запись, и они позвонили нам, мы обратились к руководству онкодиспансера, нам пошли навстречу. И прямо из областной больницы человека транспортировали в онкодиспансер, он получил необходимые консультации. И таких случаев я могу привести достаточно много.



Кроме того, наши волонтеры приходили в отделение общей онкологии и поддерживали наших пациентов. Случилась пандемия, люди оказались отрезанными от мира, не было возможности посещения родственниками. В этот момент мы выпустили брошюру с личными историями наших онковолонтеров, где были указаны их номера телефонов, по которым можно было обратиться за помощью. И опят же нам пошли навстречу медики. Завотделением освобождает свой кабинет, где были организованы встречи онковолонтеров и тех, кто проходит сейчас лечение.



Я знаю, что ваша деятельность оценена и на государственном уровне. Вам удалось выиграть президентский грант. Расскажите об этом.

- Мы написали заявку в фонд Президентских грантов в конце прошлого года. Это было наше первое обращение в фонд Президентских грантов, и совершенно неожиданно узнали, что стали одной из пяти организаций Орловщины, которые получили поддержку.



А что это за проект?

- Мы подошли к тому, что обязательно должен быть человек-куратор, консультант, который поможет человеку ориентироваться в тех ресурсах, которые есть, для того чтобы ему помочь. У нас были представлены два консультанта-психолога, за которыми закреплены по 15 человек наших подопечных. Мы предлагаем индивидуальную работу с психологом, групповую работу по развитию эффективной коммуникации. Еще направления - арт-терапия, творческая мастерская, группа взаимопомощи «Равный – равному». Кроме того, у нас есть возможность получить индивидуальную консультацию у врачей-специалистов, и здесь поддержка врачебного сообщества присутствует.





Елена Литинская



