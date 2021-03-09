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13:23, 9 марта 2021 года

Не допустить инсульта

Несмотря на пока еще сложную эпидемическую обстановку, на лидирующих позициях остается заболеваемость и смертность от болезней сердечно-сосудистой системы. Поэтому профилактика таких патологий, как инфаркт и инсульт не перестает быть актуальной. Ею продолжают заниматься врачи областной клинической больницы, и с успехом. Одна из действенных мер предупреждающих развитие инсульта - операция на сонных артериях. За ее ходом наблюдала Елена Литинская.


Основной причиной инфаркта и инсульта называется атеросклероз. Одним из способов предотвратить смертельную угрозу является операция на сонных артериях. Операция достаточно сложная, но ее успешно проводят в Орловской областной клинической больнице. Научные исследования показали, что удаление бляшки из сонной артерии снижает вероятность развития ишемического инсульта у пациентов более чем в десять раз. Однако операция назначается только тем, у кого высокий процент стеноза артерии.

В отделении сосудистой хирургии Орловской областной клинической больницы операции на сонных артериях выполняются практически ежедневно разными методами. Как правило, через неделю пациенты выписываются и через две уже приступают к работе.

Татьяна Григорьева, зам главврача Орловской областной клинической больницы по медицинской части. Руководитель регионального сосудистого центра: «После операции не значит, что человек стал абсолютно здоровым, он может глубоко вздохнуть и ничего не делать. Атеросклероз при нем остается. И чтобы не допустить инсульт, пациент должен проводить медикаментозную профилактику - наблюдаться у врача-специалиста, принимать статины, дезагреганты, если гипертоник - гипотензивные препараты».

Операция и точное выполнение рекомендаций врача – это успешная профилактика инсульта. Это очень важно, если учесть, что причина каждого пятого инсульта - проблемы в сонных артериях.


Елена Литинская
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