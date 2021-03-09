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14:56, 9 марта 2021 года

Орловчанки представили свои творческие работы на выставке в библиотеке им. Бунина

«Палитра образов и красок». Выставка с таким названием уже в одиннадцатый раз проходит в Орле. Корреспондент ГТРК «Орел» была в числе первых посетителей.


 На выставке, которая проходит уже в одиннадцатый раз, представлена акварель, аппликации, изделия из керамики, декупаж, самодельные куклы, плетение из соломы, резьба по дереву... Более двух сотен декоративно-прикладных работ. Каждая - уникальна. Часть работ традиционно выполнена сотрудниками и читателями библиотеки и впервые - студентами художественно-графического факультета ОГУ имени Тургенева.

Кстати, самому юному мастеру 5 лет, самому старшему - практически 90. Ну и конечно, все они - прекрасная половина человечества.

Худграф на выставку представил курсовые и дипломные работы студенток. Анна Косенко учится в магистратуре - занимается геометрической резьбой по дереву. Как отмечает Анна, чаще в технике себя проявляют мужчины, однако у этого искусства есть и женское лицо.

Анна Косенко, студентка ОГУ им. И.С. Тургенева: «Я вырезаю из такого материала, как липы - она удачна для резьбы и хороша для женской работы - мягкая и податливая».

Одними из первых познакомиться с работами мастеров пришли школьники, которые занимаются в художественных школах, дворцах творчества. Так что, возможно, уже в следующий раз количество участников выставки станет еще больше.

Увидеть прекрасные работы орловских мастериц можно до 25 марта.


Юлия Опанасюк
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