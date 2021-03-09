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14:58, 9 марта 2021 года Орловские волонтеры присоединились к акции «Поздравь любимого учителя» Среди своих любимых учителей волонтеры региональной команды «Большая перемена» назвали Раису Горину, которая преподает в орловском лицее № 22.





Орловская команда «Большая перемена» была организована после финала всероссийского конкурса, где по 1 миллиону рублей выиграли четыре орловских школьницы. Одна из них - Александра Морозова - победила с проектом «Добро спасет мир». Проект посвящен волонтерскому движению.



Александра Морозова, победитель конкурса «Большая перемена-2020»: «Этот проект учит всех быть добрее друг к другу и не отказывать в помощи нуждающимся. Мне кажется, если таких школьников, как я станет больше, то волонтерство шагнет вперед».

Александра вместе с участниками региональной команды «Большая перемена» и Российского движения школьников поздравила учителей - ветеранов педагогического труда. В 22-м лицее цветы и подарок вручили педагогу с 53-летним стажем Раисе Гориной. Всю жизнь она посвятила детям - и не только как учитель русского языка, но и как организатор творческих вечеров и литературных гостиных. А старшеклассникам-волонтерам пожелала непременно выбрать профессию по душе. Всего в добровольческих объединениях участвует порядка 9 тысяч школьников Орла и области. И все участвуют в акции «Поздравь любимых учителей».





Татьяна Тимохина



