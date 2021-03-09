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15:24, 9 марта 2021 года

Орловские медработники, заразившиеся COVID-19 на рабочем месте, получили выплаты

Сумма данных выплат составила 125,2 млн рублей.


Страховые выплаты получили 1820 медицинских работников Орловской области, заразившихся коронавирусом на рабочем месте.

Согласно Указу Президента РФ № 313, страховые выплаты положены тем, кто непосредственно работает с пациентами, у которых лабораторными исследованиями подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции. Также важно, чтобы медицинский работник принадлежал к одной из категорий медицинских работников, прописанных в официальном документе: врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой помощи.

Выплаты назначаются, если заражение привело к временной нетрудоспособности медработника, но без инвалидности. Размер единовременной страховой выплаты в этом случае составляет 68 811 рублей.

Расследование страхового случая, согласно Постановлению Правительства № 239 от 26 февраля 2021 года, проводится специальной врачебной комиссией. Если случай признан страховым, оформляется справка и вместе с необходимыми документами направляется в ФСС, который своевременно производит начисление и выплату денег медработнику лично, сообщает информационный портал Орловской области.


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