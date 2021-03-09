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15:44, 9 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 640 млн. рублей выделено на дороги региона, которые будут приводить в порядок в рамках нацпроекта. Сегодня в администрации области обсуждали дорожный ремонт.



- Ради здоровья - под нож хирурга. Как предотвратить инсульт и инфаркт?



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- В ноябре на центральность стадионе Орла появится новый спорткомплекс. Он уже обрел форму и назначение.



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