Главная » Новости



16:04, 9 марта 2021 года Парахин обещал увеличить гарантию на ремонт дорог до 7 лет Сегодня глава Орла дал пресс-конференцию представителям местных СМИ.





На пресс-конференции, которая состоялась в городской администрации, затронули самые актуальные и злободневные темы. Одна из них – длрожный ремонт.



Как сообщил мэр Орла Юрий Парахин, сейчас работают две бригады «Спецавтобазы» и две бригады привлеченных подрядчиков.



Юрий Парахин: «Пока город в проезжее состояние не приведём, будем работать круглосуточно. Что касается комплексного ремонта, гарантию планируем увеличить минимум до 7 лет. Кроме того, обязательным для подрядчиков станет наличие собственной техники, в том числе рециклера — это оборудование, которое готовит литой асфальт (на случай гарантийных обязательств).





Орловское Информбюро



