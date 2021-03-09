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16:04, 9 марта 2021 года

Парахин обещал увеличить гарантию на ремонт дорог до 7 лет

Сегодня глава Орла дал пресс-конференцию представителям местных СМИ.


На пресс-конференции, которая состоялась в городской администрации, затронули самые актуальные и злободневные темы. Одна из них – длрожный ремонт.

Как сообщил мэр Орла Юрий Парахин, сейчас работают две бригады «Спецавтобазы» и две бригады привлеченных подрядчиков.

Юрий Парахин: «Пока город в проезжее состояние не приведём, будем работать круглосуточно. Что касается комплексного ремонта, гарантию планируем увеличить минимум до 7 лет. Кроме того, обязательным для подрядчиков станет наличие собственной техники, в том числе рециклера — это оборудование, которое готовит литой асфальт (на случай гарантийных обязательств).



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