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16:06, 9 марта 2021 года

В Орловской области в этом году отремонтируют 11 дорожных объектов

На них выделено более 640 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».


В 2021 году автомобильные дороги и дорожные сооружения будут отремонтированы в рамках нацпроекта в Орловском, Кромском, Хотынецком, Урицком, Шаблыкинском, Знаменском и Болховском районах.

Об этом сообщил начальник КУ ОО «Орловский областной государственный заказчик» Алексей Васильев

Также заключены пять государственных контрактов на выполнение работ по обустройству и содержанию дорог на общую сумму 16,7 млн рублей. В 2021 году по данным контрактам в рамках капремонта предусмотрено освоить 14,3 млн рублей. В текущем году также планируется завершить реконструкцию участка автодороги Орел-Ефремов.

В декабре 2020 года был заключен контракт на реконструкцию моста через реку Сосна на автомобильной дороге межмуниципального значения Вахново – Важжово в Ливенском районе. Стоимость объекта - 280 млн рублей. Срок окончания выполнения работ - конец ноября 2022 года.

Алексей Васильев также отметил, что одно из перспективных направлений, начатых в 2020 году – это проектирование реконструкции 2 транспортных коридоров: Судбище – Красная Заря – Ливны и Змиевка – Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Моховое – граница Курской области.

Работы сейчас находятся в активной стадии, первый этап проектирования будет передан на госэкспетизу уже в апреле. Завершение проектирования и получение госэкспертизы двух проектов планируется в октябре текущего года. Успешное завершение работ позволит региону привлечь федеральное финансирование для выполнения строительно-монтажных работ и обеспечит бесперебойный транзит автотранспорта по территории региона.

Как сообщает информационный портал Орловской области, в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в области были отремонтированы 18 объектов, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» построено 5 автомобильных дорог, по программе «Осуществления крупных особо важных для социально-экономического развития РФ проектов» - 2 объекта.


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