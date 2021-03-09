Главная » Новости



16:08, 9 марта 2021 года Мэр Орла признал необходимость модернизации уличного освещения Об этом шла речь во время пресс-конференции Юрия Парахина.





Юрий Парахин: «Сегодня и светильники, и опоры уличного освещения требуют модернизации. Постепенно будем приводить в порядок центр — начнем с него. Но кардинальные изменения могут наступить только после 2024 года — когда завершится энергосервисный контракт с ПАО «Ростелеком».

Горожане давно жалуются на плохое освещение в Орле. Недостаток света в темное время суток отмечают и пешеходы и водители.





Орловское Информбюро



