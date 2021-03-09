В Орле наградили лидеров образования

|
|
|Главная » Новости
16:34, 9 марта 2021 года
В Орле наградили лидеров образованияТоржественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса резерва управленческих кадров в системе образования прошла в образовательном центре «Созвездие Орла».
Конкурс «Лидеры образования» проводился с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года. В нем приняли участие 43 работника образования. Конкурсанты проходили тестирование, участвовали в онлайн-брифингах и социальных тренингах, решали управленческие кейсы (профессиональные проблемные ситуации), создавали проекты, направленные на повышение качества управления в сфере образования. В итоге победителями были признаны 12 человек, еще 9 сотрудников образования стали лауреатами конкурса, сообщает информационный портал Орловской области.
Победителями конкурса «Лидеры образования» стали:
- заведующая детским садом № 91 г. Орла Оксана Бойко,
- исполняющий обязанности заместителя директора Орловского техникума агротехнологий и транспорта Руслан Бутенко,
- учитель начальных классов и информатики школы «Леонардо» Владимир Бутырин,
- заместитель директора школы № 24 с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного профиля им. И.С. Тургенева г. Орла Татьяна Гомозова,
- старший воспитатель детского сада «Лучик» комбинированного вида г. Болхова Юлия Копачева,
- учитель иностранного языка Гимназии г. Болхова Елена Крылова,
- учитель истории и обществознания школы № 6 г. Орла Алексей Осмачкин,
- заместитель директора Кромской начальной школы Ольга Позднякова,
- учитель основ религиозных культур и светской этики, а также основ духовно-нравственной культуры народов России школы № 35 им. А.Г. Перелыгина г. Орла Ирина Самойлова,
- заместитель директора Центра детского творчества № 5 г. Орла Дмитрий Студенников,
- директор школы № 38 с углубленным изучением предметов эстетического профиля г. Орла Алексей Сухоруков,
- бывший заместитель директора гимназии №34 Сергей Шаров (2 марта 2021 года он возглавил управление образования Администрации города Орла).
Фото Сергея Мокроусова
Орловское Информбюро