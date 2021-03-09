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18:37, 9 марта 2021 года Орловские автомобилисты практикуют фигурное вождение Дороги не выдержали перепадов температур. Из проведенных 1300 проб 107 показали недочеты. Таков результат проверки состояния орловских дорог. Этот вопрос сегодня обсудили в областном правительстве. Как будет меняться дорожная ситуация в регионе, знает корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселёв.





Маринченко, Генерала Родина, Комсомольская, переулок Маслозаводской - это краткий список улиц, наиболее сейчас обсуждаемых орловцами в соцсетях. Общего у них немало: все относительно недавно ремонтировались, но движение по ним заставляет автолюбителей вспомнить уроки фигурной езды. Хотя в своё время каждая из них была принята заказчиком. По информации мэрии, подрядчики залатали с начала года почти 1,5 тысячи квадратных метров. Ещё 150 «квадратов» - приводятся в порядок по гарантии. Этот пункт в будущих муниципальных контрактах изменится, потому как на ремонт того же Маслозаводского переулка средства мэрия искала из частных источников. Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Мы увеличиваем гарантийные обязательства минимум до 7 лет по контрактам, которые будут в будущем торговаться». Орловские дороги в этом году станут самым дорогим направлением в части федерального финансирования - на них выделено 640 миллионов только по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». В рамках всех соглашений с федеральными структурами, департамент ЖКХ и дорожного хозяйства получит больше 2 миллиардов рублей. Это четверть от общей суммы всех договорённостей с правительством страны. Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Органами государственной исполнительной власти Орловской области заключено 69 соглашений с министерствами и ведомствами, федеральными, на сумму 8 миллиардов 807 миллионов рублей». Власти Орла намерены также ужесточить правила приёмки дорог. В соответствующие комиссии предложено включить СМИ, общественников и депутатов. Все они смогут, в частности, выбирать участки для отбора проб на качество проведённых работ.





Антон Киселёв



