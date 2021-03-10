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19:26, 9 марта 2021 года

Журналистам орловских СМИ рассказали о предполагаемых в областном центре изменениях

Мэр Орла Юрий Парахин провел брифинг.


Наступает ночь, и город погружается во тьму! С этим до 2024 года уже ничего не поделать. Жителям остается только ждать срока окончания энергосервисного контракта. Об этом заявили на пресс-конференции в мэрии. Там же обозначили: причина сумерек - слабая мощность светильников. Как отметил Юрий Парахин, и светильники, и опоры уличного освещения требуют модернизации.
 
Повышение оплаты за проезд в общественном транспорте произойдет быстрее.  На это повлияло увеличение стоимости ГСМ. При этом обозначили новые условия для перевозчиков - вместительные и современные автобусы. Также это изменит зарплату водителей. 
 
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Те просьбы, которые перевозчики высказали в отношении повышения до 30 рублей, они недопустимы. Это слишком большой рост, который сегодня экономически никак не обоснован, но вопрос по повышению тарифов будем обязательно рассматривать».
 
Поднятие цен станет и поддержкой для муниципального транспортного предприятия. Там накопился долг в 200 миллионов рублей. 
 
Также в мэрии сообщили: вопрос с цирком на площади Жукова решен. Суд выигран. До 1 апреля конструкцию должны демонтировать. 
 
А вот история с «самой красивой улицей мира», которую некогда обещал орловцам архитектор Ваагн Вермишян, далека от завершения. В скором времени предполагается, наконец, избавиться от клумб, которые больше напоминают гробницы. Как рассказал первый замглавы администрации города Орла Олег Минкин, клумбы преобразуют в «некие скамейки, какие-то арт-объекты». Новый облик центральной улицы буквально через несколько месяцев вынесут на публичные обсуждения. Потому что «одна голова - хорошо, а сто – лучше» - отметил мэр города. Вот только работы смогут начать лишь после того, как истечёт срок гарантийных обязательств. Они - в силе, но выполнять их некому. Подрядчик в стадии банкротства. Но если дата преображения улицы Ленина пока неизвестна, то с ремонтом ливнёвки на ней дела обстоят проще. Отремонтируют в этом году. 
 
На грани банкротства в начале самого сезона и «Зеленстрой». Но, по словам градоначальника, предприятие продолжит свою деятельность.
 
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Зеленстрой» будет работать и выполнять свои обязательства. У него есть дополнительные новые контракты, которые он заключил буквально на днях».
 
Кроме того, в Орле решено развивать площадки крупных предприятий, которые простаивают. В них вдохнут жизнь с помощью малого и среднего бизнеса. В этом году по программе капремонта отремонтируют больше 60 крыш домов. Обещают решить проблему некачественной воды в микрорайоне «Наугорский». Модернизацию системы водозабора планируют провести за счет национального проекта. 
 
Список вопросов - не весь. Городских проблем - много. Обсуждать их в подобном формате будут раз в месяц.



Анна Вайсергисер
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