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19:35, 9 марта 2021 года

Преподаватель русского языка и литературы лицея №1 Анна Кондратенко стала победителем муниципального конкурса «Учитель года – 2021»

Она оказалась лучшей из 43-х претендентов. Чем уникальна её методика, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина. Она не просто пообщалась с победительницей конкурса, а побывала на уроке.


Анна Кондратенко преподает русский язык и литературу в орловском лицее № 1. В школе работает всего три года. Она, как и другие участники конкурса, прошла сложный отбор, выполнив несколько заданий. Одно из них было посвящено работе с современным интерактивным оборудованием.
 
Анна Кондратенко победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года-2021»: «Я придумала небольшую интерактивную прогулку по нашему городу. Прогулка была по литературным местам города Орла».
 
К необычным урокам литературы и русского, где не только нужно выучить правило, но и нестандартно мыслить, школьникам не привыкать. Например, недавно пятиклассники придумывали программу обучения в кошачей академии, где вместо математики - кошкоматика, вместо русского языка - мяуский. Есть и мурмурлогия - наука, которая изучает, как правильно мурчать. Шутки шутками, но таким образом ребята закрепили тему словообразования. 
 
Скучать на таких уроках уж точно не придется. Увлечь детей и заставить полюбить свой предмет - это, пожалуй, главная задача любого учителя, тем более - самого лучшего. А судя по победе в муниципальном этапе, общий язык Анна Кондратенко нашла и с жюри конкурса. Впереди у нее еще более серьезный - региональный тур, участие в нем уже началось.



Татьяна Тимохина
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