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20:10, 9 марта 2021 года С марта ежемесячная выплата из материнского капитала снова продлевается по заявлению Начиная со 2 марта 2021 года, перестал действовать временный порядок продления ежемесячной выплаты из материнского капитала, введенный почти год назад из-за распространения коронавируса и последовавших вслед за этим ограничений.





Все выплаты семьям, срок предоставления которых истек с апреля прошлого года по сегодняшний день, были автоматически продлены Пенсионным фондом России без заявления от родителей и без подтверждения доходов семьи.



Выплаты снова начали продлеваться по заявлению. Его можно подать через личный кабинет на портале фонда или портале госуслуг . Заявление владельца сертификата или его представителя также принимается во всех клиентских службах ПФР и многофункциональных центрах, оказывающих такую услугу.

Напомним, что ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется семье до тех пор, пока второму ребенку не исполнится три года. Каждый выплатной период при этом рассчитан на один год. По мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право семьи на выплату. Помимо заявления для этого понадобятся сведения о доходах родителей и детей, которые не должны превышать двух прожиточных минимумов в месяц на человека.

Как и раньше, оформить выплату из материнского капитала можно в любое время в течение трех лет с появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, средства будут предоставлены с даты рождения или усыновления и семья получит их за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня подачи заявления.

В 2021 году размер ежемесячной денежной выплаты составляет 10851 рубль (величина прожиточного минимума для детей, установленная в Орловской области за 2 квартал 2020 года). В регионе данную выплату из средств материнского (семейного) капитала получают более 2700 семей.

Подробнее о ежемесячной выплате из материнского капитала.





Орловское Информбюро



