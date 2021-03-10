В Орле завершился V чемпионат молодых профессионалов

Сегодня подведут итоги.

Выбирали по 48-ми компетенциям в трех возрастных группах - юниоры, молодые профессионалы и «Навыки мудрых» (50+). В этом году в программу чемпионата добавили 14 новых компетенций. Соревновательные площадки были организованы на базе 13 профессиональных образовательных организаций, в двух вузах и в технопарке «Кванториум».