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6:49, 10 марта 2021 года

В Орле завершился V чемпионат молодых профессионалов

Сегодня подведут итоги.


Лучших профессионалов выявляли на протяжении недели. В региональном конкурсе WorldSkills приняли участие 300 специалистов - начинающих и опытных. 
 
Выбирали по 48-ми компетенциям в трех возрастных группах - юниоры, молодые профессионалы и «Навыки мудрых» (50+). В этом году в программу чемпионата добавили 14 новых компетенций. Соревновательные площадки были организованы на базе 13 профессиональных образовательных организаций, в двух вузах и в технопарке «Кванториум».


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Надежда Невматулина
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