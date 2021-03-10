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7:51, 10 марта 2021 года 270 жителей в Орле получат новое жилье взамен ветхого и признанного аварийным Речь идет о программе переселения 2020-2021 годов.





Власти Орла планируют расселить 13 многоквартирных домов, в которых расположены 113 квартир. Всего же в областном центре около 44-х тысяч квадратных метров признаны ветхими и аварийными. И, как говорят в мэрии, программа будет дополняться.





Надежда Невматулина



