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8:20, 10 марта 2021 года Орловский студент стал очередной жертвой телефонных мошенников Парень перевел злоумышленникам 360 тысяч рублей.





Полицейским молодой человек рассказал, что неизвестные, представившись сотрудниками банка, сообщили о якобы подозрительных операциях на его счетах. И чтобы аннулировать предыдущую операцию, мошенники рекомендовали студенту взять кредит и перевести все имеющиеся средства на безопасные в кавычках счета. Возбуждено уголовное дело.



Полицейские в очередной раз напоминают орловцам: ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать смс-пароли, код карты или данные для доступа в мобильный банк.





Надежда Невматулина



