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9:10, 10 марта 2021 года
В Орле стартует региональный этап Всероссийской акции «Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам»Принять участие в ней могут воспитанники детских садов, ученики школ и те, кто занимается в кружках и секциях.
Акция - заочная. Поэтому участникам необходимо отправить организаторам видеоролик. Номинаций – семь: «Физкультурно-оздоровительные технологии», «Лучшая добровольческая инициатива», «Лидеры физического воспитания», «Мой любимый вид спорта», «Я выбираю спорт», «Спорт без барьеров» и «Новые возможности физической культуры и спорта».
Работы принимают до 16 апреля.
Подробнее об акции можно узнать на портале Орловской области.
Надежда Невматулина