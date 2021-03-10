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9:10, 10 марта 2021 года В Орле стартует региональный этап Всероссийской акции «Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» Принять участие в ней могут воспитанники детских садов, ученики школ и те, кто занимается в кружках и секциях.





Акция - заочная. Поэтому участникам необходимо отправить организаторам видеоролик. Номинаций – семь: «Физкультурно-оздоровительные технологии», «Лучшая добровольческая инициатива», «Лидеры физического воспитания», «Мой любимый вид спорта», «Я выбираю спорт», «Спорт без барьеров» и «Новые возможности физической культуры и спорта».



Работы принимают до 16 апреля.



Подробнее об акции можно узнать на портале Орловской области.





Надежда Невматулина



