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9:45, 10 марта 2021 года Орёл сегодня принимает Всероссийские соревнования по дзюдо Участники - юноши и девушки не старше 23-х лет.





Награды будут разыграны в семи весовых категориях. Юноши и девушки будут бороться за медали в отдельных зачетах. Торжественное открытие Всероссийских соревнований состоится сегодня, в комплексе на Кромском шоссе.



Турнир продлится два дня - сегодня и завтра.





Анастасия Дорохова



