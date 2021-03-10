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21:20, 9 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- С приходом весны дороги с орловских улиц почти исчезли. Как будут решать проблему? Ответ в «Вестях».

- Мэр Орла ответил на вопросы журналистов. Что и как изменится в городе, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.

- Аплодисменты - любимому педагогу. Анна Кондратенко – «Учитель года – 2021». Секретом профессионального успеха она поделилась с нашей съемочной группой.

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