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9:29, 10 марта 2021 года Под Орлом в аварии погибли три человека Сообщение о ДТП в службу спасения поступило сегодня в 0:15.





Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, в Кромском районе на 427 км автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение трех автомобилей. Три человека погибло. На место выезжал местный пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-25, 34). Спасателям пришлось деблокировать погибших.



Фото пресс-службы МЧС



















Орловское Информбюро



