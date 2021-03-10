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10:41, 10 марта 2021 года

Стали известны подробности страшного ДТП под Орлом

ДТП произошло 9 марта около полуночи на 427 километре автодороги М-2 «Крым».


63-летний водитель на автомобиле «Хёндэ Солярис», совершая обгон впереди идущего автомобиля «Исудзу», при завершении манёвра столкнулся с встречным автомобилем «Форд Фокус». «Изудзу» в свою очередь, не успев затормозить, врезался в «Хёндэ». В результате ДТП водитель автомобиля «Хёндэ», пассажир автомобиля «Хёндэ», водитель «Форд Фокус» скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работал кромской пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-25, 34). Спасателям пришлось деблокировать погибших.

Фото пресс-службы УГИБДД по Орловской области

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