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10:41, 10 марта 2021 года Стали известны подробности страшного ДТП под Орлом ДТП произошло 9 марта около полуночи на 427 километре автодороги М-2 «Крым».





63-летний водитель на автомобиле «Хёндэ Солярис», совершая обгон впереди идущего автомобиля «Исудзу», при завершении манёвра столкнулся с встречным автомобилем «Форд Фокус». «Изудзу» в свою очередь, не успев затормозить, врезался в «Хёндэ». В результате ДТП водитель автомобиля «Хёндэ», пассажир автомобиля «Хёндэ», водитель «Форд Фокус» скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.



На месте происшествия работал кромской пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-25, 34). Спасателям пришлось деблокировать погибших.



Фото пресс-службы УГИБДД по Орловской области



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Орловское Информбюро



