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10:47, 10 марта 2021 года

ВТБ: жители ЦФО увеличили траты на цветы и конфеты к 8 марта почти вдвое

В минувшие праздничные выходные жители Центрального федерального округа потратили на цветы, конфеты и торты к 8 марта на 89% больше, чем годом ранее – 27 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Спрос на цветы вырос в полтора раза, на сладкие подарки – в два раза.


В магазинах цветов 6-8 марта жители центральной России оставили более 2,5 млн рублей – на 59% больше, чем годом ранее. Траты в кондитерских магазинах выросли ещё более существенно: за три дня на конфеты и тортики для дам было потрачено 24,5 млн рублей, то есть на 93% больше, чем год назад. Непосредственно 8 марта расходы на цветы и сладости оказались на 40% больше прошлогодних показателей. При этом общее количество транзакций выросло на две трети, а на конфеты и пирожные к празднику жители ЦФО тратили за один визит в магазин почти втрое больше, чем на букеты: 1,5 тыс. рублей против 330 рублей.

В целом россияне в праздничные дни увеличили расходы на цветы и сладкие сюрпризы для женщин на 29% – почти до 530 млн рублей, и заходили за ними на четверть чаще, чем годом ранее. По данным эквайринга ВТБ, траты на букеты для близких в России выросли на 48% год к году и составили около 50 млн рублей, а расходы на конфеты и пирожные увеличились на 28%, до 480 млн рублей.

«В этом году основные траты на цветы и угощения для женщин пришлись непосредственно на праздничные выходные, а не на конец рабочей недели. Сказывается то, что часть сотрудников российских компаний еще работает удаленно, и корпоративных поздравлений пока проводится меньше, – комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ. – Интересно, что за год заметно выросло количество транзакций с помощью банковских карт: за время пандемии эквайринговыми терминалами обзавелись даже небольшие розничные точки продаж, которые ранее принимали только наличные».


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