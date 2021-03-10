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11:06, 10 марта 2021 года Невнимательность одного водителя привела к травмам другого ДТП произошло 9 марта в 9:30 рядом с домом № 57 по улице Раздольной в Орле.





Водитель, управлял автомобилем «Ниссан», при выезде с прилегающей территории на проезжую часть, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, который следовал по ул. Раздольной. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы, 3 человека погибли.



Фото пресс-службы УГИБДД по Орловской области















Орловское Информбюро



