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11:30, 10 марта 2021 года В Орел привезли работы Рене Магритта Литографии работ бельгийского художника-сюрреалиста можно увидеть в Музее изобразительных искусств.





Его называют сюрреалистом, но сам Магритт считал себя магическим реалистом. И если говорить о загадках в символизме мирового искусства 20 века, то все творчество Магритта скорее похоже на ребус. Он смело сочетал не сочетаемое, и придумал ряд символов, которые стали его визитной карточкой. «Вероломство образов» - так называется выставка, о которой давно мечтали в орловском Музее изобразительных искусств.



Светлана Четверикова, директор Музея изобразительных искусств: «Это литографии, они напечатаны с его самых известных полотен, но, тем не менее, они имеют право называться оригинальными произведениями искусства, и самое главное, что в одном пространстве собраны все самые его известные и значимые произведения, ни одно из которых на сегодняшний день не находится в российских собраниях».

Одна из самых популярных работ Магритта - автопортрет с яблоком. По одной из версий художник изобразил яблоко, как символ искушения, которое постоянно в современном мире находится перед человеком.



Магритт был не только мастером символизма, но и мастером загадок. Огромное количество образов на протяжении всей его творческой жизни кочевали с полотна на полотно - это жокей, котелок, трубка, яблоко. Одна из цифровых компаний должна быть просто благодарна ему за этот символ.



Яблоко в произведениях Магритта повторялось десятки раз, а шляпа-котелок вообще появилась более чем на 50-ти работах. Этот предмет гардероба стал отличительной чертой его творчества. Во времена Магритта котелок носили все, и он был скорее обезличивающей темой. Но случилось так, что предмет, который обеспечивал неузнаваемость, стал главным атрибутом картин.



Глядя на его работы, понимаешь, что Магритт точно знал, как сделать изображение эффектным. Его идеями до сих пор пользуются многие рекламные кампании.



Елена Сергиенко, куратор выставки: «По технике исполнения работы Рене Магритта напоминают плакаты, которые сегодня на пике популярности и, возможно, поэтому не теряют своей актуальности и в наши дни».

Как художник Магритт высказался обо всем, что его волновало. Он писал картины на тему войны и мира, любви. Лица часто не прописывал или отворачивал от зрителя, предоставляя возможность насладиться иллюзией. Он первым соединил в картинах живопись и слова.





Эва Стасюлевич



