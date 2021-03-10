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11:29, 10 марта 2021 года В Орловской области 77 новых случаев коронавируса В России обнародовали суточную статистику заболеваемости COVID-19.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 77 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего за период пандемии в регионе заразилось 31 089 орловцев.



На данный момент в области борются с болезнью 2 285 человек. За сутки выписано 83 жителя региона, всего – 28 340. Количество смертей от новой болезни – 464, накануне зафиксировано 3 летальных исхода.



Суточная заболеваемость в стране – 9079, всего – 4 351 553. Накануне выздоровело – 13 350, за время пандемии – 3 945 527. За сутки скончалось 466 человек, общее число летальных исходов – 90 275. На лечении остается 315 751 заболевший.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



