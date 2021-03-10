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11:46, 10 марта 2021 года

В Орле продолжается строительство детского сада на улице Кузнецова

Уже заложен фундамент и возводятся стены.


Администрации Орла сообщает, что готовность детского сада на ул. Кузнецова составляет 20%. Это будет одноэтажное здание с отдельной котельной.

На объекте побывал мэр города Юрий Парахин. Он сообщил, что устройство фундамента и армопояса завершено. Ведётся кирпичная кладка наружных стен и внутренних перегородок. Завершить эти работы планируется до конца месяца.

Ясли, рассчитанные на 80 мест, планируется сдать к 30 ноября 2021 года. Но, по словам представителя ООО «Авилон», работы ведутся с опережением сроков. Ежедневно на объекте трудятся от 50 человек и до 10 единиц техники.

Фото пресс-службы администрации города Орла

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