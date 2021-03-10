В Орле продолжается строительство детского сада на улице Кузнецова

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11:46, 10 марта 2021 года
В Орле продолжается строительство детского сада на улице КузнецоваУже заложен фундамент и возводятся стены.
Администрации Орла сообщает, что готовность детского сада на ул. Кузнецова составляет 20%. Это будет одноэтажное здание с отдельной котельной.
На объекте побывал мэр города Юрий Парахин. Он сообщил, что устройство фундамента и армопояса завершено. Ведётся кирпичная кладка наружных стен и внутренних перегородок. Завершить эти работы планируется до конца месяца.
Ясли, рассчитанные на 80 мест, планируется сдать к 30 ноября 2021 года. Но, по словам представителя ООО «Авилон», работы ведутся с опережением сроков. Ежедневно на объекте трудятся от 50 человек и до 10 единиц техники.
Фото пресс-службы администрации города Орла
Орловское Информбюро