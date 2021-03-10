Главная » Новости



11:54, 10 марта 2021 года Под Орлом водитель на «Лифане» слетел с трассы ДТП произошло вечером 9 марта недалеко от деревни Кофаново.





Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Орловской области, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Лифан», слетел с дороги. Машина перевернулась. В результате ДТП 56-летний пассажир автомобиля «Лифан» получил телесные повреждения. После осмотра ему было назначено амбулаторное лечение.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



