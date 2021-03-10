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12:03, 10 марта 2021 года В орловские ямы заливают тульский асфальт Об этом сообщил сегодня губернатору Андрею Клычкову начальник бригады, выполняющей работы по ремонту дорожного полотна.





Сегодня глава региона Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин оценили ход ямочного ремонта в Орле. Как сообщил подрядчик, ремонтирующий дорожное полотно на улице Максима Горького, в выбоины планируется залить 67 кв. м литого асфальта. Уже сегодня к полудню прибудет установка с литым асфальтом, который доставляют из Тулы.



Ямочный ремонт ведется также на улицах Комсомольской и Брестской. Бригады работают круглосуточно. Задача – до конца месяца максимально привести город в порядок. Предстоит залатать порядка 3 тыс. кв. м дорожного полотна.



В областном центре ремонтом дорожного полотна литым асфальтом занимаются бригады МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», ГУП ОО «Дорожная служба» и ООО «Дорожное предприятие – 1», сообщает информационный портал Орловской области.



Фото со странницы Юрия Парахина







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Орловское Информбюро



