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12:03, 10 марта 2021 года

В орловские ямы заливают тульский асфальт

Об этом сообщил сегодня губернатору Андрею Клычкову начальник бригады, выполняющей работы по ремонту дорожного полотна.


Сегодня глава региона Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин оценили ход ямочного ремонта в Орле. Как сообщил подрядчик, ремонтирующий дорожное полотно на улице Максима Горького, в выбоины планируется залить 67 кв. м литого асфальта. Уже сегодня к полудню прибудет установка с литым асфальтом, который доставляют из Тулы.

Ямочный ремонт ведется также на улицах Комсомольской и Брестской. Бригады работают круглосуточно. Задача – до конца месяца максимально привести город в порядок. Предстоит залатать порядка 3 тыс. кв. м дорожного полотна.

В областном центре ремонтом дорожного полотна литым асфальтом занимаются бригады МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», ГУП ОО «Дорожная служба» и ООО «Дорожное предприятие – 1», сообщает информационный портал Орловской области.

Фото со странницы Юрия Парахина



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