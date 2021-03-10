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13:02, 10 марта 2021 года

Орловцы стали реже разводиться

А желающих пожениться стало больше. Об этом и не только в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» Елизавете Капыриной рассказала начальник управления ЗАГС Орловской области Татьяна Иконникова.


 Что нового в структурах органов ЗАГС?

- Все записи актов гражданского состояния переведены в электронный вид. По Орловской области всего было около 4 миллионов записей. Все эти записи переданы в Единый государственный реестр, это федеральная база. Каждый получатель услуг органов ЗАГС может прийти в структуру по месту жительства и получить повторное свидетельство, справку, независимо от того, где была составлена актовая запись. Раньше люди обращались за данной услугой в тот орган ЗАГС, где была составлена актовая запись, приходилось даже ехать в другой город. Электронная передача данных это большой плюс для наших граждан, для их комфорта.

Сколько орловцев хотели бы пожениться, сколько развестись?

- Количество поданных заявлений на вступление в брак в нашем регионе увеличилось. Мы очень этому рады. Разводы остались на прежнем уровне. Когда говорят, что в период пандемии количество разводов увеличилось, это неправда. Если сравнивать январь-февраль 2020 года и тот же период 2021, то количество разводов в этом году уменьшилось. В 2020 году было около 450 случаев развода, в нынешнем - 400-405.

Какова ситуация с рождаемостью в нашем регионе?

- Рождаемость осталась на прежнем уровне. Радует, что не уменьшилась. В 2020 году стало рождаться больше вторых и третьих детей в семьях. Это говорит о стабильности.

Как сейчас работают органы ЗАГС?

- Органы ЗАГС работают по предварительной записи. Это удобно и для сотрудников, и для посетителей. Но бывает, что людям срочно требуется услуга органов ЗАГС, и такая услуга сразу же оказывается по просьбе гражданина.


Елизавета Капырина
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