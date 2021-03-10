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13:04, 10 марта 2021 года На Орловщине – мороз и солнце! Арктический антициклон вновь заставил орловцев утеплиться.





Как сообщил начальник Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Селихов, в ближайшие трое суток каких-либо существенных изменений погодных условий не ожидается. Будет преобладать солнечная погода, местами возможен небольшой снег.



Температура в ночные часы будет опускаться до 20-25 градусов мороза, в дневные часы -3°C...-8°C.



Но, как прогнозируют метеорологи, к выходным мороз ослабнет и станет чуть теплее. Интересное наблюдение - 25-градусные морозы в середине марта в центральном регионе бывают примерно раз в 15 лет.





Татьяна Напольских



