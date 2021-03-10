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13:11, 10 марта 2021 года

На Орловщине пройдет масштабная вакцинация животных

Это необходимо, чтобы предотвратить возникновение опасных заболеваний.


В этом году на территории Орловской области зарегистрирован один случай бешенства среди домашних животных. Для сравнения, за аналогичный период в прошедшем году было 3 подобных случая. Чтобы предотвратить распространение заболеваний среди животных, запланирована масштабная вакцинация. Против сибирской язвы будут привиты более 150 тысяч животных, против бешенства - более 170 тысяч, лептоспироза - 55 тысяч.

Также будут проведены диагностические исследования животных на различные заболевания. В этом году на базе Ливенской межрайонной ветеринарной лаборатории начата работа по исследованиям поствакцинального иммунитета по классической чуме свиней, запланировано проведение исследований на африканскую чуму свиней, грипп птиц. Что касается факторов риска для свиноводства, основную опасность представляют очаги африканской чумы свиней среди домашних и диких свиней. В текущем году очагов этого заболевания не было.


Татьяна Напольских
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