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13:17, 10 марта 2021 года

Подозреваемый в деле о 12 миллионах отпущен под домашний арест

Речь идет о сотруднике предприятия «Орелгосзаказчик», которого обвиняют в превышении должностных полномочий.


Областной суд изменил меру пресечения чиновнику - из следственного изолятора он отпущен под домашний арест сроком на два месяца.

Напомним, главного специалиста отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик» обвиняют в превышении должностных полномочий. Объектом расследований стало футбольное поле в Знаменке.

Работы по строительству искусственного футбольного газона в Знаменке велись в рамках проекта «Демография». Местная администрация заключила для этого соглашение с «Пром-экологией», а «Орелгосзаказчик», в рамках другого контракта, должен был проконтролировать качество объекта. Однако, как считает следствие, подрядчик использовал в работе более дешевые материалы, что не было замечено инспекцией. Сумма ущерба составила 12 миллионов рублей.

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Татьяна Напольских
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