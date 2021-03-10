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13:22, 10 марта 2021 года

МЧС предупреждает орловцев об опасности тонкого льда на водоемах

Чтобы напомнить об элементарных правилах безопасности, спасатели и полиция вышли в рейд.


Несмотря на то, что до конца недели погода будет морозить орловцев, предшествующее потепление уже резко изменило структуру и толщину льда, в некоторых местах появились промоины. А потому инспекторы по маломерным судам совместно со спасателями и представителями полиции ежедневно проводят патрулирование водоемов Орла, ведут профилактические беседы с орловцами и раздают им памятки. Однако стоит отметить, что включаться в такие профилактические беседы орловцы хотят не всегда. Иной раз и вовсе игнорируют. Хотя и уверяют: о том, что выход на лед в весеннее время опасен, они знают.

Инспекторы ГИМС подвели статистику - прогулки по Оке в последнее время особенно актуальны. В свое оправдание орловцы говорят: Красный мост закрыт на ремонт, поэтому переход по замершей Оке экономит им время.

Но экономия времени уж точно не стоит того, чтобы рисковать жизнью. Образовавшиеся промоины, припорошенные снегом, представляют собой большую опасность. Потому орловцев просят спланировать свой маршрут таким образом, чтобы он не пролегал по тонкому льду водоемов.


Юлия Опанасюк
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