День открытых дверей в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС

13 марта в Орле Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС приглашает учащихся 8-11 классов и выпускников учреждений профессионального образования на День открытых дверей!

День открытых дверей — это возможность для поступающих и их родителей:



• встретиться с руководством института, Банковского колледжа, представителями факультетов и приемной комиссии;

• познакомиться с образовательными программами, реализуемыми в институте;

• узнать об условиях приема на образовательные программы высшего образования — программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также специальности среднего профессионального образования в 2021 году;

• поучаствовать в мастер-классах;

• получить ответы на все интересующие вопросы.



День открытых дверей будет не только информативным, но и поможет будущим абитуриентам сделать первый шаг к своей профессиональной карьере.

Мероприятие состоится на двух площадках:



• в 13:00 по адресу: г. Орел, ул. Гостиная,д 4 (Банковский колледж – программы среднего профессионального образования)