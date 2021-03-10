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15:48, 10 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Опасная встречка. В орловском ГИБДД разбираются в обстоятельствах ночного ДТП с тремя погибшими.



- Арктический подарок - Центральной полосе. В середине марта орловцев радуют январские морозы.



- Передвижение по тонкому льду опасно. Об этом напоминают спасатели и полицейские.



- Дорога к званию «Лучший воспитатель Орла» вымощена разноцветными камешками. Мы побывали на необычном занятии



- Конкурс, где нет проигравших. Сегодня подводят итоги регионального этапа «Молодых профессионалов».



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